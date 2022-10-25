Президент Ирана Раиси назвал ШОС одним из центров силы

Тегеран серьёзно относится к развитию отношений с Москвой, считает ШОС одним из центров силы, заявил президент Ирана Ибрагим Раиси.

«Только западные страны и продолжают противодействовать построению многополярного мира», — цитирует его РИА Новости.

Раиси отметил, что многополярный мир, в частности, «строится с помощью региональных организаций, таких как ШОС».

Тегеран серьёзно относится к развитию отношений с Россией и другими странами, заключил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что отношения России и Ирана развиваются по всем векторам.

Китайский лидер Си Цзиньпин высказал мнение, что Китай и Россия должны усилить координацию в ШОС, БРИКС и других многосторонних механизмах. Москве и Пекину нужно вместе отстаивать интересы развивающихся стран, заявил он на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.