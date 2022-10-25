The Daily Telegraph: Трасс возьмёт паузу в политике после отставки

Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс возьмёт паузу от активной политической жизни после своей отставки.

Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на ближайшее окружение Трасс.

Вместе с этим соратники политика отмечают, что она продолжит исполнять функции рядового депутата палаты общин британского парламента по меньшей мере до следующих выборов, которые состоятся не позднее конца 2024 года.

20 октября британский премьер Лиз Трасс заявила о своей отставке.

Впоследствии лидер британской палаты общин Пенни Мордонт отказалась от участия в выборах премьера Великобритании и выразила поддержку Риши Сунаку.

Он автоматически стал премьером королевства, поскольку остальные кандидаты отказались от участия в выборах.