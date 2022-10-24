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Кот Ларри с Даунинг-стрит ждёт икру и лобстеров от «богатого» премьера Сунака

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Живущий на Даунинг-стрит кот Ларри «написал» в Twitter, что в связи с становлением Риши Сунака британским премьером он «ждёт икру и лобстеров», потому что у семьи политика «полно денег».
Кот Ларри с Даунинг-стрит ждёт икру и лобстеров от «богатого» премьера Сунака
  • Gettyimages.ru

«Риши Сунак станет премьер-министром. У его семьи полно денег, поэтому меня ждут икра и лобстеры в меню с завтрашнего дня», — говорится в сообщении кота, от имени которого в аккаунте комментируются политические события Британии.

Как пишет ТАСС, до того, как заняться политикой, Сунак успешно развивал карьеру инвестора, его личное состояние оценивается в $240 млн.

Супруга нового премьера Акшата Мурти является дочерью индийского миллиардера Нараяны Мурти, по информации СМИ, её состояние составляет от $600 до $900 млн.

24 октября лидер британской палаты общин Пенни Мордонт отказалась от участия в выборах премьера Великобритании и выразила поддержку Сунаку.

Таким образом, Сунак автоматически становится премьером королевства.

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