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Аналитик спрогнозировал, изменятся ли российско-британские отношения при Риши Сунаке

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Анастасия Румянцева
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак автоматически становится премьером королевства, поскольку остальные кандидаты отказались от участия в выборах.
Аналитик спрогнозировал, изменятся ли российско-британские отношения при Риши Сунаке
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«У Консервативной партии Британии две задачи, одна — восстановить популярность среди населения в связи с ухудшением экономического положения в стране. Вторая — консерваторы не хотят проигрывать на парламентских выборах, поэтому нужен премьер, который смог бы и вырулить из экономического кризиса, и восстановить авторитет партии», — рассказал Оленченко.

При этом эксперт подчеркнул, что «быстрых сдвигов» ожидать не стоит. 

«Что касается взаимоотношений с Россией, он твёрдо следует общей линии Консервативной партии. Вряд ли произойдут какие-то изменения в российско-британских отношениях», — добавил специалист.

Если говорить об отношении к Украине, аналитик заявил, что если бывший премьер Борис Джонсон сам «увлечённо занимался Украиной», то Сунак, по его мнению, этого делать не будет.

«Я думаю, что он сосредоточится на финансово-экономических вопросах», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что Сунак автоматически становится премьером королевства, поскольку остальные кандидаты отказались от участия в выборах.

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