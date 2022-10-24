Министр обороны Румынии Дынку подал в отставку на фоне разногласий с президентом страны

Министр обороны Румынии Василе Дынку сообщил, что подал прошение об отставке, объяснив это невозможностью продолжать дальнейшее сотрудничество с президентом страны Клаусом Йоханнисом.

Ранее Дынку выразил уверенность, что украинский конфликт можно закончить только дипломатическим путём.

«Сегодня утром я подал прошение об отставке с поста министра национальной обороны премьер-министру Румынии Николае Чукэ», — приводит сообщение министра в соцсетях РИА Новости.

До этого румынский лидер заявлял, что только у Украины есть право решать, «когда, как и о чём вести переговоры».

20 октября британский премьер Лиз Трасс заявила о своей отставке.