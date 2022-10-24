Министр обороны Румынии Дынку подал в отставку на фоне разногласий с президентом страны
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Ранее Дынку выразил уверенность, что украинский конфликт можно закончить только дипломатическим путём.
«Сегодня утром я подал прошение об отставке с поста министра национальной обороны премьер-министру Румынии Николае Чукэ», — приводит сообщение министра в соцсетях РИА Новости.
До этого румынский лидер заявлял, что только у Украины есть право решать, «когда, как и о чём вести переговоры».
20 октября британский премьер Лиз Трасс заявила о своей отставке.