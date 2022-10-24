В Великобритании более половины парламентариев-консерваторов отдали голоса за Риши Сунака

Более половины членов британского парламента от Консервативной партии отдали голоса за кандидатуру экс-главы Минфина Риши Сунака на пост премьер-министра страны и лидера консерваторов.

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«Около 178 членов парламента от консерваторов поддерживают Сунака», — говорится в сообщении телеканала Sky News. 23 октября стало известно, что Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны.