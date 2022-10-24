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Эксперты «Валдая»: в мире без сверхдержав страны начнут опираться на региональные связи

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Объективные процессы в мире на фоне слома сверхдержавного доминирования США и их союзников подводят международное сообщество к зарождению системы, которая больше опирается на региональные пространства, считают эксперты клуба «Валдай», опубликовавшие доклад под названием «Мир без сверхдержав»
Эксперты «Валдая»: в мире без сверхдержав страны начнут опираться на региональные связи
  • РИА Новости

«Необходимость международного переустройства крайне остра, поскольку и мир в целом, и конкретные страны сталкиваются с большим количеством вызовов, включая экзистенциальные», — считают авторы документа.

Так, «стягивание» стран, которые образуют пространственную общность, и упрощение производственно-логистических цепочек стали способом преодоления проблем, которые возникли из-за пандемии.

Вместе с этим кризис, который был вызван экономической войной Запада против России, тоже подчеркнул ценность взаимодействия, защищённого от внешнего вмешательства, считают эксперты.

«А это, в том числе, и географическая близость», — подчеркнули они.

По мнению российского президента Владимира Путина, начавшийся слом западной гегемонии необратим.

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