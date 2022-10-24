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Milliyet: военные Турции усилили контроль в Босфорском проливе из-за мин в Чёрном море

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Турецкие военнослужащие усилили контроль в Босфорском проливе из-за дрейфующих мин в Чёрном море.
Milliyet: военные Турции усилили контроль в Босфорском проливе из-за мин в Чёрном море
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета Milliyet со ссылкой на источники в Минобороны страны.

«В западной части Чёрного моря были начаты мероприятия по наблюдению за минами с воздуха с помощью морских патрульных самолётов, вертолётов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также с моря с помощью минно-тральных и патрульных кораблей в координации с командованием береговой охраны и другими учреждениями. Босфор также был взят под наблюдение с помощью электрооптических систем наблюдения», — цитирует издание РИА Новости.

Отмечается, что также поддерживается высокая готовность подводных команд к обнаружению мин.

Ранее сообщалось, что корабль ВМС Румынии подорвался на дрейфующей мине в Чёрном море.

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