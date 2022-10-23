В Госдуме рассказали о важности партнёрских отношений России и Китая

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Си Цзиньпина избрали генсеком Компартии Китая на третий срок.

Депутат отметил, что Китай по-прежнему остаётся в числе основных сил мировой экономики, а для России, на которую коллективный Запад обрушил большое количество незаконных санкций, партнёрство с Китаем важно.

«Пекин выступает для Москвы удобным партнёром как в геополитическом, особенно что касается отказа следовать антироссийскому курсу, навязанному Западом, так и в торговом плане. И сами китайцы ценят нашу страну как надёжного партнёра и поставщика энергоресурсов, выполняющего все договорённости», — рассказал Белик.

Он напомнил, что с начала этого года Россия удвоила экспорт электроэнергии в Китай.

«Россия — сильная и влиятельная держава. Так что в Пекине понимают, что противостоять Штатам лучше вместе с нашей страной, а не в одиночку. Поэтому партнёрство между Москвой и Пекином продолжится», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что Центральный комитет Коммунистической партии Китая XX съезда переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарём ЦК КПК на третий срок.

Кроме того, состоялось избрание нового состава политбюро.