Габон не допустил представителей Литвы и Румынии к заседанию СБ ООН по Украине
Об этом РИА Новости сообщил источник в организации.
Собеседник агентства отметил, что данное решение председателя было принято по просьбе России.
По словам источника, Россия настояла на таком решении, поскольку в заседании принимало участие слишком много представителей Евросоюза.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя не пожелал слушать выступление украинского коллеги Сергея Кислицы в Совете Безопасности всемирной организации.