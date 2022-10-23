Габон не допустил представителей Литвы и Румынии к заседанию СБ ООН по Украине

Представителей Литвы и Румынии не допустили на заседание Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине в связи с отказом со стороны Габона, председательствующего в Совете.

Об этом РИА Новости сообщил источник в организации. Собеседник агентства отметил, что данное решение председателя было принято по просьбе России. По словам источника, Россия настояла на таком решении, поскольку в заседании принимало участие слишком много представителей Евросоюза. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя не пожелал слушать выступление украинского коллеги Сергея Кислицы в Совете Безопасности всемирной организации.