В Иерусалиме полицейский застрелил подозреваемого в нападении на прохожего
- AP
- © Mahmoud Illean
«В полицию поступило сообщение о ножевом ранении пешехода на дороге Бар-Лев-Шешат-Хаям в Иерусалиме», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что подозреваемый ударил прохожего ножом и скрылся.
Полиция начала преследование, в ходе которого подозреваемый был застрелен.
13 августа стало известно, что в результате обстрела автобуса в Иерусалиме пострадали семь человек, двое находятся в критическом состоянии.
Позже полиция сообщила о задержании ранившего семерых человек в Иерусалиме мужчины.