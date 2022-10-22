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В Иерусалиме полицейский застрелил подозреваемого в нападении на прохожего

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В Иерусалиме полицейский застрелил подозреваемого в нападении на прохожего с холодным оружием, сообщает пресс-служба полиции Израиля.
В Иерусалиме полицейский застрелил подозреваемого в нападении на прохожего
  • AP
  • © Mahmoud Illean

«В полицию поступило сообщение о ножевом ранении пешехода на дороге Бар-Лев-Шешат-Хаям в Иерусалиме», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что подозреваемый ударил прохожего ножом и скрылся.

Полиция начала преследование, в ходе которого подозреваемый был застрелен.

13 августа стало известно, что в результате обстрела автобуса в Иерусалиме пострадали семь человек, двое находятся в критическом состоянии.

Позже полиция сообщила о задержании ранившего семерых человек в Иерусалиме мужчины.

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