В Нью-Гэмпшире одномоторный самолёт врезался в жилой дом, все пассажиры погибли
Точное число погибших не называется. По имеющимся данным, в повреждённом здании живут несколько семей, никто из них не пострадал.
«Пострадавших в многоквартирном доме нет. К сожалению, те, кто был в самолёте, погибли», — говорится в сообщении администрации города.
Сведения о происшествии переданы в Федеральное управление гражданской авиации США.
По информации полиции, на месте аварии произошёл взрыв, после чего начался пожар.