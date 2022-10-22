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В Нью-Гэмпшире одномоторный самолёт врезался в жилой дом, все пассажиры погибли

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Одномоторный самолёт с пассажирами врезался в здание в американском городе Кин (штат Нью-Гэмпшир), все люди на борту погибли, сообщает NBC.

Точное число погибших не называется. По имеющимся данным, в повреждённом здании живут несколько семей, никто из них не пострадал.

«Пострадавших в многоквартирном доме нет. К сожалению, те, кто был в самолёте, погибли», — говорится в сообщении администрации города.

Сведения о происшествии переданы в Федеральное управление гражданской авиации США.

По информации полиции, на месте аварии произошёл взрыв, после чего начался пожар.

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