В Канаде запретили продажу, покупку и передачу короткоствольного оружия
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«С сегодняшнего дня вступает в силу (временный. — RT) запрет на владение короткоствольным оружием. С этого дня покупка, продажа или передача пистолетов в Канаде становится нелегальной», — цитирует его ТАСС.
По словам политика, соответствующие меры необходимы для снижения количества преступлений, совершаемых с применением огнестрельного оружия.
В мае в Канаде вынесли на рассмотрение законопроект о запрете на владение короткоствольным оружием в стране.
24 мая в американском штате Техас произошла стрельба. В результате трагедии погибли 19 детей и трое взрослых.