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В Финляндии изучат вопрос полного запрета сделок с недвижимостью с россиянами

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Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в эфире телеканала MTV3 заявил, что правительство страны начнёт изучение вопроса о полном запрете сделок с недвижимостью гражданам России.
В Финляндии изучат вопрос полного запрета сделок с недвижимостью с россиянами
  • Gettyimages.ru

«Ранее (вопрос) не был глубоко изучен, но его необходимость и возможности также будут изучены в рамках дальнейшей работы по разработке закона», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что уже есть предварительное мнение согласно которому возможный полный запрет «поднимает значительные конституционные вопросы».

Ранее в Финляндии допустили возможность экспроприации имущества россиян.

По словам финского министра обороны Антти Кайкконена, данная мера может быть применена к объектам, находящимся на территории, «важной для безопасности государства».

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