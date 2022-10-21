В Финляндии изучат вопрос полного запрета сделок с недвижимостью с россиянами
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«Ранее (вопрос) не был глубоко изучен, но его необходимость и возможности также будут изучены в рамках дальнейшей работы по разработке закона», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим он добавил, что уже есть предварительное мнение согласно которому возможный полный запрет «поднимает значительные конституционные вопросы».
Ранее в Финляндии допустили возможность экспроприации имущества россиян.
По словам финского министра обороны Антти Кайкконена, данная мера может быть применена к объектам, находящимся на территории, «важной для безопасности государства».