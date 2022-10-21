Узнать больше

Дипломат Стржижовский: Россия считает недопустимым тиражирование ООН фейков

Короткая ссылка
Пресс-секретарь постпредства России при ООН Фёдор Стржижовский заявил, что Москва считает недопустимым распространение организацией «оголтелых фейков».
Дипломат Стржижовский: Россия считает недопустимым тиражирование ООН фейков
  • РИА Новости

«Считаем недопустимым тиражирование со стороны представителей ООН непроверенных, а подчас и оголтелых фейков, граничащих с абсурдом», — передаёт его слова РИА Новости.

Так, он напомнил про заявление представителя ООН по вопросам сексуального насилия Прамилы Паттен о якобы преступлениях сексуального характера со стороны российских военнослужащих во время спецоперации на Украине.

Высказывание подобного «бреда» ставит под сомнение уровень экспертизы служащих международной организации, подчеркнул Стржижовский.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить