Дипломат Стржижовский: Россия считает недопустимым тиражирование ООН фейков

Пресс-секретарь постпредства России при ООН Фёдор Стржижовский заявил, что Москва считает недопустимым распространение организацией «оголтелых фейков».

«Считаем недопустимым тиражирование со стороны представителей ООН непроверенных, а подчас и оголтелых фейков, граничащих с абсурдом», — передаёт его слова РИА Новости.

Так, он напомнил про заявление представителя ООН по вопросам сексуального насилия Прамилы Паттен о якобы преступлениях сексуального характера со стороны российских военнослужащих во время спецоперации на Украине.

Высказывание подобного «бреда» ставит под сомнение уровень экспертизы служащих международной организации, подчеркнул Стржижовский.