Британия ввела новые санкции против Ирана

Британские власти расширили санкционный список против Ирана.

Об этом говорится на сайте британского правительства.

Санкции были применены в отношении начальника Генерального штаба Вооружённых сил Ирана генерал-майора Багери Мохаммада; главы службы снабжения, исследований и промышленности в Министерстве обороны ИРИ бригадного генерала Сейеда Ходжатоллы Курейши, а также главы командования Воздушно-космических сил КСИР, отвечающих за операции с беспилотниками, бригадного генерала Саида Агаджани.

Также под санкции попал производитель иранских беспилотников Shahed Aviation Industries.

Ранее Великобритания внесла в санкционный список главу Центрального банка России Эльвиру Набиуллину.