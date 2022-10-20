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Британия ввела новые санкции против Ирана

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Британские власти расширили санкционный список против Ирана.
Британия ввела новые санкции против Ирана
  • Gettyimages.ru
  • © Dan Kitwood

Об этом говорится на сайте британского правительства.

Санкции были применены в отношении начальника Генерального штаба Вооружённых сил Ирана генерал-майора Багери Мохаммада; главы службы снабжения, исследований и промышленности в Министерстве обороны ИРИ бригадного генерала Сейеда Ходжатоллы Курейши, а также главы командования Воздушно-космических сил КСИР, отвечающих за операции с беспилотниками, бригадного генерала Саида Агаджани.

Также под санкции попал производитель иранских беспилотников Shahed Aviation Industries.

Ранее Великобритания внесла в санкционный список главу Центрального банка России Эльвиру Набиуллину.

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