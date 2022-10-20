Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал высказывания постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы.

Как сообщалось, украинский дипломат опубликовал в Twitter комментарий, в котором назвал логику Москвы «дебильной», а Полянского — «одной из самых отвратительных персон, которые видела ООН».

«...пытаясь унизить и уязвить нас, они унижают исключительно себя и свою страну. И доходчиво объясняют всем пока ещё несведущим, кто в этом ещё не разобрался, почему Украина оказалась там, где она есть. Яка страна — така и «дипломатия»!» — написал Полянский в Telegram.

Он также напомнил Кислице о профессиональной этике.