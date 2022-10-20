Узнать больше

Полянский прокомментировал высказывания постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы

Короткая ссылка
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал высказывания постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы.
Полянский прокомментировал высказывания постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы
  • AP
  • © Bebeto Matthews

Как сообщалось, украинский дипломат опубликовал в Twitter комментарий, в котором назвал логику Москвы «дебильной», а Полянского — «одной из самых отвратительных персон, которые видела ООН».

«...пытаясь унизить и уязвить нас, они унижают исключительно себя и свою страну. И доходчиво объясняют всем пока ещё несведущим, кто в этом ещё не разобрался, почему Украина оказалась там, где она есть. Яка страна — така и «дипломатия»!» — написал Полянский в Telegram.

Он также напомнил Кислице о профессиональной этике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить