Трасс: выборы нового премьера Великобритании пройдут на следующей неделе
Действующий премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что выборы нового лидера Консервативной партии в Британии, который также станет новым премьером страны, пройдут на следующей неделе.
- Gettyimages.ru
- © Rob Pinney
Об этом сообщает Sky News.
Трасс также отметила, что будет оставаться на посту, пока не будет выбран её преемник.
Ранее Трасс заявила, что покидает пост премьер-министра Великобритании.
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