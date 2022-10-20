Трасс: выборы нового премьера Великобритании пройдут на следующей неделе

Действующий премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что выборы нового лидера Консервативной партии в Британии, который также станет новым премьером страны, пройдут на следующей неделе.

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