В МИД России заявили о процессе усиления дипломатического присутствия в СНГ, Азии и Африке
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«Во многих европейских странах, западных странах, не по нашей вине, а из-за того, что были агрессивные действия местных властей, были высланы наши дипломаты», — сказал Иванов.
Он добавил, что теперь сотрудники МИД будут больше ориентироваться на те направления, где они востребованы, то есть на страны Азии, Африки и СНГ.
Замминистра также отметил, что дальнейшего сокращения количества дипломатов, а также дополнительного закрытия генконсульств в западных странах не планируется.