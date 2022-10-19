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В МИД России заявили о процессе усиления дипломатического присутствия в СНГ, Азии и Африке

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Замглавы МИД России Евгений Иванов заявил о работе над усилением дипломатического присутствия в странах СНГ, Азии и Африки. Об этом сообщил Интерфакс.
В МИД России заявили о процессе усиления дипломатического присутствия в СНГ, Азии и Африке
  • globallookpress.com

«Во многих европейских странах, западных странах, не по нашей вине, а из-за того, что были агрессивные действия местных властей, были высланы наши дипломаты», — сказал Иванов.

Он добавил, что теперь сотрудники МИД будут больше ориентироваться на те направления, где они востребованы, то есть на страны Азии, Африки и СНГ.

Замминистра также отметил, что дальнейшего сокращения количества дипломатов, а также дополнительного закрытия генконсульств в западных странах не планируется.

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