В Лондоне в ходе акции протеста Just Stop Oil задержан 21 человек
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Как сообщает Sky News, активисты перекрыли движение на главной дороге A4 в центре Лондона и потребовали от правительства остановить выдачу новых лицензий и разрешений на добычу нефти и газа.
Во вторник, 18 октября, двое протестующих данной организации привязали себя к мосту королевы Елизаветы II.
Ранее экологические активисты из движения Just Stop Oil облили супом картину художника Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее Лондона.