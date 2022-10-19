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В Лондоне в ходе акции протеста Just Stop Oil задержан 21 человек

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Полиция Лондона задержала 21 участника акции протеста Just Stop Oil.
В Лондоне в ходе акции протеста Just Stop Oil задержан 21 человек
  • Gettyimages.ru
  • © Guy Smallman

Как сообщает Sky News, активисты перекрыли движение на главной дороге A4 в центре Лондона и потребовали от правительства остановить выдачу новых лицензий и разрешений на добычу нефти и газа.

Во вторник, 18 октября, двое протестующих данной организации привязали себя к мосту королевы Елизаветы II.

Ранее экологические активисты из движения Just Stop Oil облили супом картину художника Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее Лондона.

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