В Лондоне в ходе акции протеста Just Stop Oil задержан 21 человек

Полиция Лондона задержала 21 участника акции протеста Just Stop Oil.

Как сообщает Sky News, активисты перекрыли движение на главной дороге A4 в центре Лондона и потребовали от правительства остановить выдачу новых лицензий и разрешений на добычу нефти и газа.

Во вторник, 18 октября, двое протестующих данной организации привязали себя к мосту королевы Елизаветы II.

Ранее экологические активисты из движения Just Stop Oil облили супом картину художника Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее Лондона.