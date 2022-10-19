На финской АЭС «Олкилуото-3» выявлены повреждения

Повреждения насосов питательной воды обнаружены на ядерном реакторе АЭС «Олкилуото-3», сообщает компания-оператор АЭС Teollisuuden Voima.

«Во время работ по техническому обслуживанию и контролю были обнаружены повреждения внутренних частей насосов питательной воды, расположенных в машинном зале «Олкилуото-3», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные повреждения не влияют на ядерную безопасность.

2 мая финская компания Fennovoima сообщила, что расторгла контракт с АО «РАОС Проект» (дочерним предприятием «Русатом Энерго Интернешнл») на сооружение атомной электростанции «Ханхикиви-1» в Пюхяйоки.