Замглавы российской делегации на заседании Первого комитета Генассамблени ООН Константин Воронцов указал на несоблюдение Киевом будапештских обязательств на протяжении долгого времени.

Так российский дипломат ответил ряду представителей западных стран, которые обвинили Москву в нарушении Будапештского меморандума.

«На протяжении многих лет не соблюдал будапештские обязательства сам Киев. В частности, те из них, которые предполагали противодействие росту агрессивного национализма и шовинизма», — цитирует Воронцова ТАСС.

По его словам, в Киеве открыто поощряли национализм в радикальных формах, а героизация нацистских преступников стала частью государственной политики и идеологии.

«Именно разгул национал-радикализма вынудил жителей ряда регионов Украины защищать свои основополагающие права и жизненно важные интересы путём реализации права на самоопределение», — сказал Воронцов.

4 октября Совет Федерации одобрил федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Также Совет Федерации проголосовал за ратификацию договоров о вхождении четырёх новых регионов в состав России.