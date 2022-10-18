Дипломат Воронцов указал на несоблюдение Киевом будапештских обязательств
Так российский дипломат ответил ряду представителей западных стран, которые обвинили Москву в нарушении Будапештского меморандума.
«На протяжении многих лет не соблюдал будапештские обязательства сам Киев. В частности, те из них, которые предполагали противодействие росту агрессивного национализма и шовинизма», — цитирует Воронцова ТАСС.
По его словам, в Киеве открыто поощряли национализм в радикальных формах, а героизация нацистских преступников стала частью государственной политики и идеологии.
«Именно разгул национал-радикализма вынудил жителей ряда регионов Украины защищать свои основополагающие права и жизненно важные интересы путём реализации права на самоопределение», — сказал Воронцов.
4 октября Совет Федерации одобрил федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.
Также Совет Федерации проголосовал за ратификацию договоров о вхождении четырёх новых регионов в состав России.