Evening Standard: министр обороны Британии Уоллес отправился в США с неотложным визитом
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«Бен Уоллес отменил свое выступление перед Комитетом по обороне и вылетел в США для встреч на высшем уровне в Пентагоне и Белом доме», — говорится в сообщении газеты.
Как сообщил источник издания, министр находится в Вашингтоне для обсуждения «общих проблем безопасности, включая Украину».
В конце сентября Бен Уоллес посетил Киев, где встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым, чтобы обсудить военную помощь Украине.