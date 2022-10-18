Evening Standard: министр обороны Британии Уоллес отправился в США с неотложным визитом

Министр обороны Британии Бен Уоллес отправился в США с неотложным визитом для обсуждения ситуации вокруг Украины, пишет газета Evening Standard со ссылкой на источники.

«Бен Уоллес отменил свое выступление перед Комитетом по обороне и вылетел в США для встреч на высшем уровне в Пентагоне и Белом доме», — говорится в сообщении газеты.

Как сообщил источник издания, министр находится в Вашингтоне для обсуждения «общих проблем безопасности, включая Украину».

В конце сентября Бен Уоллес посетил Киев, где встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым, чтобы обсудить военную помощь Украине.