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Evening Standard: министр обороны Британии Уоллес отправился в США с неотложным визитом

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Министр обороны Британии Бен Уоллес отправился в США с неотложным визитом для обсуждения ситуации вокруг Украины, пишет газета Evening Standard со ссылкой на источники.
Evening Standard: министр обороны Британии Уоллес отправился в США с неотложным визитом
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Бен Уоллес отменил свое выступление перед Комитетом по обороне и вылетел в США для встреч на высшем уровне в Пентагоне и Белом доме», — говорится в сообщении газеты.

Как сообщил источник издания, министр находится в Вашингтоне для обсуждения «общих проблем безопасности, включая Украину».

В конце сентября Бен Уоллес посетил Киев, где встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым, чтобы обсудить военную помощь Украине.

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