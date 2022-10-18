La Repubblica: скончался экс-участник итальянской группы Ricchi e Poveri Франко Гатти
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Об этом пишет издание La Repubblica со ссылкой на источники, близкие к семье Гатти.
Отмечается, что Гатти был участником Ricchi e Poveri в 1967—2016 годах, позже выступал в её составе в 2020–2021 годах.
Группа выпустила 18 студийных альбомов. Её наиболее известными песнями стали Mamma Maria и La prima cosa bella.
Музыканту было 80 лет.
17 октября стало известно, что певец из Гаити Майкл Бенжамен, известный под псевдонимом Микабен, скончался в возрасте 41 года во время концерта в Париже.