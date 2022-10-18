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La Repubblica: скончался экс-участник итальянской группы Ricchi e Poveri Франко Гатти

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В Генуе умер бывший участник итальянской группы Ricchi e Poveri Франко Гатти.
La Repubblica: скончался экс-участник итальянской группы Ricchi e Poveri Франко Гатти
  • Gettyimages.ru
  • © Daniele Venturelli

Об этом пишет издание La Repubblica со ссылкой на источники, близкие к семье Гатти. 

Отмечается, что Гатти был участником Ricchi e Poveri в 1967—2016 годах, позже выступал в её составе в 2020–2021 годах.

Группа выпустила 18 студийных альбомов. Её наиболее известными песнями стали Mamma Maria и La prima cosa bella.

Музыканту было 80 лет.

17 октября стало известно, что певец из Гаити Майкл Бенжамен, известный под псевдонимом Микабен, скончался в возрасте 41 года во время концерта в Париже.

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