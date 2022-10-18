Политолог Дудчак оценил заявление о возможности экспроприации имущества россиян в Финляндии

Политолог Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал заявление финского министра обороны Антти Кайкконена о возможной экспроприации имущества, приобретённого россиянами в Финляндии.

«Они и так уже демонстрировали, что законы им не писаны и они их могут менять когда угодно и задним числом. И могут менять правила, установленные ими же», — подчеркнул политолог.

Он также добавил, что от Финляндии можно «ждать чего угодно».

«Уже нет повода сомневаться, что они могут придумать любые методы, которые ещё недавно нам казались просто невозможными», — заключил собеседник RT.

Ранее в Финляндии допустили возможность экспроприации имущества россиян.

По словам финского министра обороны Антти Кайкконена, данная мера может быть применена к объектам, находящимся на территории, «важной для безопасности государства».