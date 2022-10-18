Политолог Дудчак оценил заявление о возможности экспроприации имущества россиян в Финляндии
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«Они и так уже демонстрировали, что законы им не писаны и они их могут менять когда угодно и задним числом. И могут менять правила, установленные ими же», — подчеркнул политолог.
Он также добавил, что от Финляндии можно «ждать чего угодно».
«Уже нет повода сомневаться, что они могут придумать любые методы, которые ещё недавно нам казались просто невозможными», — заключил собеседник RT.
Ранее в Финляндии допустили возможность экспроприации имущества россиян.
По словам финского министра обороны Антти Кайкконена, данная мера может быть применена к объектам, находящимся на территории, «важной для безопасности государства».