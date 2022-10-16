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Салливан: США предпринимают ряд агрессивных шагов, чтобы поддержать протесты в Иране

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США предпринимают ряд агрессивных шагов, нацеленных на поддержку протестующих в Иране.
Салливан: США предпринимают ряд агрессивных шагов, чтобы поддержать протесты в Иране
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

«Прежде всего, мы стремимся привлечь к ответственности жестоких должностных лиц иранского правительства, которые применяют репрессии в отношении протестующих, организовывают их избиения и убийства», — сказал Салливан в эфире CNN.

Он рассказал, что на этой неделе встречался с активистами, которые действуют снаружи Ирана, чтобы поддержать протесты внутри страны и услышать, какие шаги США ещё стоит предпринять.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон готов наращивать санкционное давление на Иран из-за подавления протестов в стране.

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