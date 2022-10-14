В результате взрыва на шахте в Турции два человека погибли, ещё 20 получили ранения

Двое погибли, ещё 20 человек получили ранения при взрыве на шахте в Бартыне на севере Турции, заявил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.

«По текущей информации, два гражданина погибли и 20 получили ранения в результате взрыва на шахте в Бартыне», — написал он в Twitter.

К месту происшествия были направлены почти 150 специалистов, 31 машина скорой помощи и одна машина МЧС.

Как сообщает Milliyet со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям МВД Турции, взрыв, по предварительным данным, произошёл из-за аварии на трансформаторе.

В июне 2021 года стало известно, что в Колумбии в результате взрыва на шахте погибли два человека.