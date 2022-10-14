В результате взрыва на шахте в Турции два человека погибли, ещё 20 получили ранения
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- © Mustafa Kaya/Xinhua
«По текущей информации, два гражданина погибли и 20 получили ранения в результате взрыва на шахте в Бартыне», — написал он в Twitter.
К месту происшествия были направлены почти 150 специалистов, 31 машина скорой помощи и одна машина МЧС.
Как сообщает Milliyet со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям МВД Турции, взрыв, по предварительным данным, произошёл из-за аварии на трансформаторе.
В июне 2021 года стало известно, что в Колумбии в результате взрыва на шахте погибли два человека.