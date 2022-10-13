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ПАСЕ одобрила антироссийскую резолюцию с правкой о «пособничестве терроризму»

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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) одобрила резолюцию, в которой российские политические партии обвиняют в «пособничестве терроризму». Автором документа стал литовский представитель Эмануэлис Зингерис. Украинские представители позднее внесли в резолюцию правку о «пособничестве терроризму».
ПАСЕ одобрила антироссийскую резолюцию с правкой о «пособничестве терроризму»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

В тексте резолюции предлагается «признать российские политические партии, которые прежде голосовали за нелегальные решения, посягающие на суверенитет и территориальную целостность Украины и других стран, организациями, способствующими терроризму».

Документ поддержали 99 депутатов ПАСЕ, один воздержался.

Как отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, ПАСЕ окончательно «утратила остатки логики и разума», а подобными резолюциями «можно смело топить дома европейцев предстоящей зимой».

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