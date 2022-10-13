Глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что Канада расширила санкции в отношении Ирана за «нарушения прав человека».

«Канада вводит новые санкции... Они основаны на санкциях, объявленных 3 октября 2022 года, и являются ответом на систематические нарушения прав человека иранским режимом и продолжающиеся действия, дестабилизирующие региональную безопасность», — говорится в сообщении на сайте правительства Канады.

В заявлении отмечается, что в «сегодняшнем санкционном списке есть 17 физических лиц и три юридических лица, которые участвовали в грубых нарушениях прав человека».

Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что главы МИД стран ЕС примут 17 октября санкции против Ирана из-за подавления протестов.