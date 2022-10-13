Президентом Ирака стал Абдул Латиф Рашид

Парламент Ирака избрал 78-летнего Абдула Латифа Рашида президентом страны. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на результаты голосования.

Ранее Рашид, выходец из города Сулеймания в Иракском Курдистане, занимал пост министра водных ресурсов Ирака.

Как отмечает РИА Новости, в Ираке парламент избирает главу государства большинством в две трети голосов. При этом досрочные парламентские выборы прошли в республике 10 октября прошлого года.

Парламент нового созыва в феврале и марте трижды не смог выбрать нового президента. Глава государства должен дать мандат самой крупной коалиции в парламенте на формирование правительства.