Президентом Ирака стал Абдул Латиф Рашид
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Ранее Рашид, выходец из города Сулеймания в Иракском Курдистане, занимал пост министра водных ресурсов Ирака.
Как отмечает РИА Новости, в Ираке парламент избирает главу государства большинством в две трети голосов. При этом досрочные парламентские выборы прошли в республике 10 октября прошлого года.
Парламент нового созыва в феврале и марте трижды не смог выбрать нового президента. Глава государства должен дать мандат самой крупной коалиции в парламенте на формирование правительства.