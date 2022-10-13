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Песков: Россия и Турция могут определить список беднейших стран для зерновой сделки

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия и Турция могут определить список беднейших стран в случае решения продолжить реализацию зерновой сделки.
Песков: Россия и Турция могут определить список беднейших стран для зерновой сделки
  • РИА Новости

Об этом он сказал на полях саммита в Астане.

«Говорилось на этой встрече, что, может быть, имеет смысл России и Турции повзаимодействовать в плане определения списка беднейших стран, куда должно это зерно поступать», — заявил Песков по итогам российско-турецких переговоров на высшем уровне.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что российская сторона пока не решила, стоит ли продлевать зерновую сделку.

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