Песков: Россия и Турция могут определить список беднейших стран для зерновой сделки
- РИА Новости
Об этом он сказал на полях саммита в Астане.
«Говорилось на этой встрече, что, может быть, имеет смысл России и Турции повзаимодействовать в плане определения списка беднейших стран, куда должно это зерно поступать», — заявил Песков по итогам российско-турецких переговоров на высшем уровне.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что российская сторона пока не решила, стоит ли продлевать зерновую сделку.