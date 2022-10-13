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ЕС продлил на год санкции против ответственных за применение химического оружия

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Европейский союз продлил на год санкции против ответственных, по мнению сообщества, за применение химического оружия.
ЕС продлил на год санкции против ответственных за применение химического оружия
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

«Сегодня Совет продлил ограничительные меры против (ответственных за. — RT) распространение и применение химического оружия ещё на год, до 16 октября 2023 года», — отмечается в документе.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что делегация США в Женеве признала проведение на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.

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