ЕС продлил на год санкции против ответственных за применение химического оружия
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.
«Сегодня Совет продлил ограничительные меры против (ответственных за. — RT) распространение и применение химического оружия ещё на год, до 16 октября 2023 года», — отмечается в документе.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что делегация США в Женеве признала проведение на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.