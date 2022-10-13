ЕС продлил на год санкции против ответственных за применение химического оружия

Европейский союз продлил на год санкции против ответственных, по мнению сообщества, за применение химического оружия.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

«Сегодня Совет продлил ограничительные меры против (ответственных за. — RT) распространение и применение химического оружия ещё на год, до 16 октября 2023 года», — отмечается в документе.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что делегация США в Женеве признала проведение на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.