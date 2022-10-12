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Глава «Газпрома» спрогнозировал возможное замерзание целых городов в Европе зимой

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Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что во время зимнего пика холодов в Европе могут замерзнуть целые города.

Об этом он сказал на «Российской энергетической неделе».

«Зима может быть относительно тёплой, а вот какая-либо одна неделя или пять дней будут аномально холодные. За этот короткий промежуток времени, не дай Бог, можно заморозить целые города, целые земли», —  цитирует его РИА Новости.

30 сентября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон и профильные министры стран Евросоюза выразили опасение, что зима будет непростой, а следующая станет ещё более тяжёлой.

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