МИД Индонезии: Москва и Киев «очень положительно» реагируют на приглашение на саммит G20
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«До сих пор реакция (на приглашение. — RT) была очень положительной», — цитирует её ТАСС.
Марсуди отметила, что власти Индонезии продолжают налаживать связи с президентами России и Украины.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона будет участвовать в саммите G20, однако формат участия всё ещё не определён.
Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что решение об участии Владимира Зеленского посетить саммит G20 ещё не принято.