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МИД Индонезии: Москва и Киев «очень положительно» реагируют на приглашение на саммит G20

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Россия и Украина «очень положительно» отреагировали на приглашение на саммит G20, заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.
МИД Индонезии: Москва и Киев «очень положительно» реагируют на приглашение на саммит G20
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«До сих пор реакция (на приглашение. — RT) была очень положительной», — цитирует её ТАСС.

Марсуди отметила, что власти Индонезии продолжают налаживать связи с президентами России и Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона будет участвовать в саммите G20, однако формат участия всё ещё не определён.

Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что решение об участии Владимира Зеленского посетить саммит G20 ещё не принято.

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