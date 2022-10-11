Путин: действия России в сфере энергоресурсов направлены на стабилизацию мировых рынков

Решения России направлены на создание стабильности на мировых энергетических рынках, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Путин подчеркнул, что решения России не направлены на то, чтобы «создавать кому-то проблемы».

«Наши действия направлены на то, чтобы создать стабильность на мировых энергетических рынках», — цитирует его РИА Новости.

Россия действует так, чтобы поставщики на мировом рынке чувствовали себя «спокойно и уверенно», заявил президент.

Президенты России и Объединённых Арабских Эмиратов Владимир Путин и Мохаммед бен Заид Аль Нахайян встретились в Санкт-Петербурге.

В начале сентября в ОПЕК+ согласовали возврат к августовским параметрам сделки. В октябре решено сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки.