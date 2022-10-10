Мэр Турку в Финляндии предложила убрать консульство России из города
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Турку не нужно присутствие российского государства в городе. МИД может начать обсуждение закрытия консульства в Турку», — написала мэр в социальных сетях.
Она пояснила, что в условиях российской спецоперации на Украине у жителей города нет интереса в получении туристических виз в Россию, и отметила, что помощь россиянам в Финляндии можно оказывать и в посольстве в Хельсинки.
Ранее Финляндия утвердила девятый пакет военной помощи для Украины, его содержимое не раскрывается.