Мэр Турку в Финляндии предложила убрать консульство России из города

Мэр финского города Турку Минна Арве попросила Министерство иностранных дел Финляндии закрыть консульство России в этом городе.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Турку не нужно присутствие российского государства в городе. МИД может начать обсуждение закрытия консульства в Турку», — написала мэр в социальных сетях.

Она пояснила, что в условиях российской спецоперации на Украине у жителей города нет интереса в получении туристических виз в Россию, и отметила, что помощь россиянам в Финляндии можно оказывать и в посольстве в Хельсинки.

Ранее Финляндия утвердила девятый пакет военной помощи для Украины, его содержимое не раскрывается.