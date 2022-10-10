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Гутерреш призвал Совбез ООН одобрить развёртывание военных сил для решения кризиса в Гаити

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Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Совбез всемирной организации рассмотреть возможность развёртывания военных сил для разрешения гуманитарного кризиса в Гаити.

«Генеральный секретарь призывает... срочно рассмотреть запрос правительства Гаити по немедленному развёртыванию международных вооружённых сил для решения гуманитарного кризиса», — говорится в официальном заявлении.

Отмечается, что данные меры необходимы в том числе для обеспечения свободного передвижения воды, топлива, продовольствия и медикаментов из основных портов и аэропортов населению и медучреждениям.

В ночь на 7 июля неизвестные напали на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза. Глава государства скончался от полученных ранений.

Руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль сообщил, что по меньшей мере 26 граждан Колумбии были в составе вооружённой группы, убившей Моиза.

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