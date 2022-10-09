Маск описал русской пословицей эскалацию напряжённости в мировой политике

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск русской пословицей описал эскалацию напряжённости, которая наблюдается в мировой политике.

По его словам, бедный житель деревни встречает волшебную рыбку, которая обещает ему исполнить любое желание.

Крестьянин долго размышляет о возможных богатствах, но рыба говорит, что есть одно условие — всё, что бы он ни попросил, также появится у его соседа, но в двойном размере.

Тогда житель деревни без промедления просит выколоть ему один глаз.

«Око за око оставит всех нас слепыми», — подытожил Маск.

Ранее Маск заявил, что риск возникновения ядерной войны растёт.