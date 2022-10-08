Bloomberg: санкции против горнорудной промышленности России потрясут металлургический мир

Возможные санкции Лондонской биржи металлов (LME) против горнорудной промышленности России могут стать потрясением для мировой металлургической индустрии, считает обозреватель Bloomberg Джек Фарчи.

«Возможный запрет на поставки из России со стороны Лондонской биржи металлов станет сейсмическим событием для металлургической отрасли, отрезав ряд крупнейших мировых компаний от основного мирового рынка», — пишет он.

Специалист напомнил, что биржа ещё не приняла такое решение, но уже началось официальное трёхнедельное обсуждение возможности запрета российского металла.

Фарчи напомнил, что на Россию приходится около 9% всех запасов никеля, 5% алюминия и 4% меди.

Так, если санкции будут одобрены, они станут головной болью в том числе для швейцарской Glencore Plc., у которой есть контракт с «Русалом».

6 октября стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов поднялась до $2400 за тонну впервые с 31 августа.