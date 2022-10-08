Bloomberg: санкции против горнорудной промышленности России потрясут металлургический мир
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«Возможный запрет на поставки из России со стороны Лондонской биржи металлов станет сейсмическим событием для металлургической отрасли, отрезав ряд крупнейших мировых компаний от основного мирового рынка», — пишет он.
Специалист напомнил, что биржа ещё не приняла такое решение, но уже началось официальное трёхнедельное обсуждение возможности запрета российского металла.
Фарчи напомнил, что на Россию приходится около 9% всех запасов никеля, 5% алюминия и 4% меди.
Так, если санкции будут одобрены, они станут головной болью в том числе для швейцарской Glencore Plc., у которой есть контракт с «Русалом».
6 октября стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов поднялась до $2400 за тонну впервые с 31 августа.