Посол Индонезии в ОАЭ надеется, что и Путин, и Зеленский приедут на саммит G20

Посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис выразил надежду на то, что оба лидера, президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, будут присутствовать на саммите G20 на Бали.

Об этом сообщает The National News.

«Посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис выразил надежду, что они примут участие (в саммите. — RT)», — пишет издание.

Дипломат сообщил, что власти решают, в каких отелях разместить президентов, если оба будут присутствовать на саммите.

Как ранее напомнили в Кремле, Россия будет участвовать в саммите G20, однако формат участия всё ещё не определён.