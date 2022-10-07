Узнать больше

Посол Индонезии в ОАЭ надеется, что и Путин, и Зеленский приедут на саммит G20

Короткая ссылка
Посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис выразил надежду на то, что оба лидера, президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, будут присутствовать на саммите G20 на Бали.
Посол Индонезии в ОАЭ надеется, что и Путин, и Зеленский приедут на саммит G20
  • Gettyimages.ru
  • © Britta Pedersen/picture alliance

Об этом сообщает The National News.

«Посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис выразил надежду, что они примут участие (в саммите. — RT)», — пишет издание.

Дипломат сообщил, что власти решают, в каких отелях разместить президентов, если оба будут присутствовать на саммите.

Как ранее напомнили в Кремле, Россия будет участвовать в саммите G20, однако формат участия всё ещё не определён.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить