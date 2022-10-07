Посол Индонезии в ОАЭ надеется, что и Путин, и Зеленский приедут на саммит G20
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Об этом сообщает The National News.
«Посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис выразил надежду, что они примут участие (в саммите. — RT)», — пишет издание.
Дипломат сообщил, что власти решают, в каких отелях разместить президентов, если оба будут присутствовать на саммите.
Как ранее напомнили в Кремле, Россия будет участвовать в саммите G20, однако формат участия всё ещё не определён.