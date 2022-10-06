Google презентовала новые модели смартфонов и первые «умные» часы Pixel Watch
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Как сообщает Интерфакс, новые приспособления появятся в магазинах с 13 октября.
Во флагманских смартфонах производители использовали новый чип Tensor G2 с более высокой производительностью. Стартовая цена Pixel 7 и Pixel 7 Pro — $599 и $899 соответственно. Оба гаджета способны функционировать без подзарядки до 72 часов в режиме максимального энергосбережения.
Pixel Watch — первая модель смарт-часов на основе ОС Android. Гаджет оснащён технологиями Fitbit.
Ранее американская компания Apple представила новую линейку смартфонов — iPhone 14 и iPhone 14 Max.
Отмечается, что базовые iPhone 14 получили прошлогодний чип A15.