Google презентовала новые модели смартфонов и первые «умные» часы Pixel Watch

В компании Google презентовали новые смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro, а также первые «умные» часы Pixel Watch.

Как сообщает Интерфакс, новые приспособления появятся в магазинах с 13 октября.

Во флагманских смартфонах производители использовали новый чип Tensor G2 с более высокой производительностью. Стартовая цена Pixel 7 и Pixel 7 Pro — $599 и $899 соответственно. Оба гаджета способны функционировать без подзарядки до 72 часов в режиме максимального энергосбережения.

Pixel Watch — первая модель смарт-часов на основе ОС Android. Гаджет оснащён технологиями Fitbit.

Ранее американская компания Apple представила новую линейку смартфонов — iPhone 14 и iPhone 14 Max.

Отмечается, что базовые iPhone 14 получили прошлогодний чип A15.