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Минюст Турции потребовал от Швеции выдачи подозреваемых в терроризме

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Представители Министерства юстиции Турции потребовали от шведских коллег экстрадиции лиц, которых турецкая сторона считает причастными к осуществлению террористической деятельности.
Минюст Турции потребовал от Швеции выдачи подозреваемых в терроризме
  • globallookpress.com
  • © Fabian Strauch/dpa

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ТРТ.

В частности, Минюст Турции потребовал выдачи членов Рабочей партии Курдистана и семерых представителей организации ФЕТО.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена придерживаться своей принципиальной позиции по вопросу присоединения Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу, пока не будут выполнены все обещания, данные турецким властям.

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