Минюст Турции потребовал от Швеции выдачи подозреваемых в терроризме
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ТРТ.
В частности, Минюст Турции потребовал выдачи членов Рабочей партии Курдистана и семерых представителей организации ФЕТО.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена придерживаться своей принципиальной позиции по вопросу присоединения Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу, пока не будут выполнены все обещания, данные турецким властям.