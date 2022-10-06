Минюст Турции потребовал от Швеции выдачи подозреваемых в терроризме

Представители Министерства юстиции Турции потребовали от шведских коллег экстрадиции лиц, которых турецкая сторона считает причастными к осуществлению террористической деятельности.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ТРТ.

В частности, Минюст Турции потребовал выдачи членов Рабочей партии Курдистана и семерых представителей организации ФЕТО.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена придерживаться своей принципиальной позиции по вопросу присоединения Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу, пока не будут выполнены все обещания, данные турецким властям.