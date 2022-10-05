Постпред США при ООН заявила, что Вашингтон не останется безучастным на фоне угроз от КНДР
- AP
Дипломат подчеркнула, что Вашингтон не примет никакие обвинения в адрес его оборонительных действий в ответ на угрозы Северной Кореи.
Она добавила, что США открыты к диалогу с северокорейскими властями, несмотря на отсутствие контактов.
«Тем не менее США не будут оставаться безучастными в то время, как КНДР напрямую угрожает Соединённым Штатам, нашим союзникам и всему миру», — приводит РИА Новости слова Томас-Гринфилд.
Накануне стало известно, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты.
В ответ на это Южная Корея и США осуществили испытания четырёх ракет класса «земля — земля».