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Постпред США при ООН заявила, что Вашингтон не останется безучастным на фоне угроз от КНДР

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Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединённые Штаты не намерены оставаться безучастными на фоне угроз, исходящих от Северной Кореи, в связи с пуском ракеты.
Постпред США при ООН заявила, что Вашингтон не останется безучастным на фоне угроз от КНДР
  • AP

Дипломат подчеркнула, что Вашингтон не примет никакие обвинения в адрес его оборонительных действий в ответ на угрозы Северной Кореи.

Она добавила, что США открыты к диалогу с северокорейскими властями, несмотря на отсутствие контактов.

«Тем не менее США не будут оставаться безучастными в то время, как КНДР напрямую угрожает Соединённым Штатам, нашим союзникам и всему миру», — приводит РИА Новости слова Томас-Гринфилд.

Накануне стало известно, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты.

В ответ на это Южная Корея и США осуществили испытания четырёх ракет класса «земля — земля».

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