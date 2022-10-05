Узнать больше

Боррель сообщил о готовности ЕС к дипломатическому урегулированию по Украине

Короткая ссылка
Страны Евросоюза готовы к дипломатическому урегулированию конфликта вокруг Украины, «если позволят обстоятельства». Об этом сообщил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.
Боррель сообщил о готовности ЕС к дипломатическому урегулированию по Украине
  • РИА Новости

«В то же время мы по-прежнему готовы добиваться дипломатического решения, если обстоятельства позволят сделать это конструктивно», — приводит РИА Новости его слова.

Наряду с этим Боррель выразил надежду, что на совещании глав МИД ЕС 17 октября страны смогут запустить тренировочную миссию на территории Евросоюза для ВС Украины.

Ранее глава дипломатии ЕС заявил, что страны Европейского союза продолжат всячески поддерживать Украину, однако напрямую участвовать в конфликте не собираются.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить