Боррель сообщил о готовности ЕС к дипломатическому урегулированию по Украине

Страны Евросоюза готовы к дипломатическому урегулированию конфликта вокруг Украины, «если позволят обстоятельства». Об этом сообщил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.

«В то же время мы по-прежнему готовы добиваться дипломатического решения, если обстоятельства позволят сделать это конструктивно», — приводит РИА Новости его слова.

Наряду с этим Боррель выразил надежду, что на совещании глав МИД ЕС 17 октября страны смогут запустить тренировочную миссию на территории Евросоюза для ВС Украины.

Ранее глава дипломатии ЕС заявил, что страны Европейского союза продолжат всячески поддерживать Украину, однако напрямую участвовать в конфликте не собираются.