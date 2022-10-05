Байден подписал закон, запрещающий Минфину США менять на доллары российские SDR
«Президент подписал закон «О запрете обмена SDR России и Белоруссии», который запрещает министру финансов участвовать в транзакциях, включающих обмен специальными правами заимствования, находящихся у России или Белоруссии», — говорится в сообщении.
Ранее Соединённые Штаты ввели санкции в отношении компаний из Китая, Белоруссии и Армении, обвинив их в нарушении мер экспортного контроля против России.
Также США ввели санкции против дочерей и супруги главы Минобороны России Сергея Шойгу.