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Байден подписал закон, запрещающий Минфину США менять на доллары российские SDR

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Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий Минфину Соединённых Штатов предоставлять России и Белоруссии доллары взамен имеющихся в их распоряжении средств Международного валютного фонда (МВФ) — SDR (специальные права заимствования), сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент подписал закон «О запрете обмена SDR России и Белоруссии», который запрещает министру финансов участвовать в транзакциях, включающих обмен специальными правами заимствования, находящихся у России или Белоруссии», — говорится в сообщении.

Ранее Соединённые Штаты ввели санкции в отношении компаний из Китая, Белоруссии и Армении, обвинив их в нарушении мер экспортного контроля против России.

Также США ввели санкции против дочерей и супруги главы Минобороны России Сергея Шойгу.

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