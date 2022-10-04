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МИД России: при возвращении киевских боевиков жителям Донбасса грозила бы расправа

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В Москве поддержали желание республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей войти в состав России, так как в случае возвращения в указанные регионы киевских боевиков мирному населению грозила бы расправа, заявил замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями российского МИД Константин Воронцов.
МИД России: при возвращении киевских боевиков жителям Донбасса грозила бы расправа
  • РИА Новости

«Невозможно было игнорировать волеизъявление жителей Донбасса и освобождённых территорий Украины, которым в случае возвращения киевских боевиков грозит расправа», — цитирует дипломата ТАСС.

По словам Воронцова, президент России Владимир Путин принял единственно возможное решение, поддержав население указанных регионов в их желании избавиться от киевских властей.

«Такие плебисциты прошли 23—27 сентября, 30 сентября подписаны соглашения о вхождении республик в состав России — о возвращении домой», — сказал он на полях Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

30 сентября президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

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