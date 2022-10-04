МИД России: при возвращении киевских боевиков жителям Донбасса грозила бы расправа
- РИА Новости
«Невозможно было игнорировать волеизъявление жителей Донбасса и освобождённых территорий Украины, которым в случае возвращения киевских боевиков грозит расправа», — цитирует дипломата ТАСС.
По словам Воронцова, президент России Владимир Путин принял единственно возможное решение, поддержав население указанных регионов в их желании избавиться от киевских властей.
«Такие плебисциты прошли 23—27 сентября, 30 сентября подписаны соглашения о вхождении республик в состав России — о возвращении домой», — сказал он на полях Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.
30 сентября президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.