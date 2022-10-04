Представитель ГА ООН Кубияк анонсировала возобновление спецсессии по референдумам

Специальная сессия Генассамблеи ООН по Украине будет возобновлена 10 октября, заявила официальный представитель председателя 77-й сессии ГА Полина Кубияк.

«Да, возобновится 10 октября в 15:00 (22:00 мск)», — сказала она ТАСС.

По словам собеседницы издания, в ходе заседания будет рассматриваться вето России в Совбезе ООН по резолюции американской стороны с осуждением референдумов.

30 сентября президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

Москва наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, не признающей итоги референдумов в четырёх присоединившихся к России регионах.