Представитель ГА ООН Кубияк анонсировала возобновление спецсессии по референдумам
- AP
«Да, возобновится 10 октября в 15:00 (22:00 мск)», — сказала она ТАСС.
По словам собеседницы издания, в ходе заседания будет рассматриваться вето России в Совбезе ООН по резолюции американской стороны с осуждением референдумов.
30 сентября президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.
Москва наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, не признающей итоги референдумов в четырёх присоединившихся к России регионах.