В Дании сообщили об активности дронов у газовых месторождений в Северном море
- AFP
Как пишет Politiken, это уже не первый раз, когда в районе Северного моря наблюдается активность дронов.
Национальная полиция не комментирует ситуацию.
В прошлый раз беспилотники заметили 28 сентября вблизи нефтегазового месторождения Halfdan B.
По данным издания, подобные полёты могут проводить «только продвинутые дроны», а не «обычные коммерческие БПЛА», в частности их могут запускать «с корабля или подводной лодки».