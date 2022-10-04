В Дании сообщили об активности дронов у газовых месторождений в Северном море

Полиция Дании сообщила, что зафиксировала активность беспилотников в Северном море у газовых месторождений Roar, где занимается добычей французская TotalEnergies.

Как пишет Politiken, это уже не первый раз, когда в районе Северного моря наблюдается активность дронов.

Национальная полиция не комментирует ситуацию.

В прошлый раз беспилотники заметили 28 сентября вблизи нефтегазового месторождения Halfdan B.

По данным издания, подобные полёты могут проводить «только продвинутые дроны», а не «обычные коммерческие БПЛА», в частности их могут запускать «с корабля или подводной лодки».