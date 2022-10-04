военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Дании сообщили об активности дронов у газовых месторождений в Северном море

Короткая ссылка
Полиция Дании сообщила, что зафиксировала активность беспилотников в Северном море у газовых месторождений Roar, где занимается добычей французская TotalEnergies.
В Дании сообщили об активности дронов у газовых месторождений в Северном море
  • AFP

Как пишет Politiken, это уже не первый раз, когда в районе Северного моря наблюдается активность дронов.

Национальная полиция не комментирует ситуацию.

В прошлый раз беспилотники заметили 28 сентября вблизи нефтегазового месторождения Halfdan B.

По данным издания, подобные полёты могут проводить «только продвинутые дроны», а не «обычные коммерческие БПЛА», в частности их могут запускать «с корабля или подводной лодки».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить