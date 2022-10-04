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Россиянам посоветовали не посещать места массового скопления граждан в Иране

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Посольство России посоветовало россиянам на фоне беспорядков в Иране не посещать места массового скопления людей. Также граждан России попросили серьёзно отнестись к запретам на фото- и видеосъёмку во избежание возможных происшествий.
Россиянам посоветовали не посещать места массового скопления граждан в Иране
  • РИА Новости

«Рекомендуем всем, кто только прибыл или уже находится в Иране, воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Напоминаем, что фото- и видеосъёмка во многих местах в крупных городах Ирана запрещена. Просьба отнестись со всей серьёзностью к этому правилу во избежание происшествий», — сказали ТАСС в посольстве России в Иране.

Как пишет РИА Новости, ранее власти Ирана заявили об окончании беспорядков и протестов в городах страны, которые начались с момента гибели молодой девушки Махсы Амини после её ареста полицией нравов.

По мнению верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, беспорядки «были спланированы Вашингтоном и Тель-Авивом».

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