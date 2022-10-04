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N1: Вучич жёстко отреагировал на слова посла Украины Толкача о санкциях против России

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Президент Сербии Александр Вучич жёстко отреагировал на заявление украинского посла в Белграде Владимира Толкача о том, что Украине сложно понять решение Сербии не вводить санкций против России.
N1: Вучич жёстко отреагировал на слова посла Украины Толкача о санкциях против России
  • AP

Об этом сообщает телеканал N1.

«Мы ничего плохого не сделали Украине, мы не признали ни отделения её частей, ни референдумов, проведённых русскими. Но вот не могу припомнить, чтобы вы в 1999-м году перестарались, помогая нам и прекращали авиарейсы из Киева в Рим или другие страны, совершавшие агрессию против Югославии», — заявил Вучич.

Ранее глава МВД Сербии Александр Вулин также прокомментировал призыв посла Украины Владимира Толкача ввести санкции против России.

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