N1: Вучич жёстко отреагировал на слова посла Украины Толкача о санкциях против России

Президент Сербии Александр Вучич жёстко отреагировал на заявление украинского посла в Белграде Владимира Толкача о том, что Украине сложно понять решение Сербии не вводить санкций против России.

Об этом сообщает телеканал N1.

«Мы ничего плохого не сделали Украине, мы не признали ни отделения её частей, ни референдумов, проведённых русскими. Но вот не могу припомнить, чтобы вы в 1999-м году перестарались, помогая нам и прекращали авиарейсы из Киева в Рим или другие страны, совершавшие агрессию против Югославии», — заявил Вучич.

Ранее глава МВД Сербии Александр Вулин также прокомментировал призыв посла Украины Владимира Толкача ввести санкции против России.